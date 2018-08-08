روحاني لكوريا الشمالية: لا تثقوا بأميركا  

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في لقائه مع وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ، الأربعاء، إن الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة.

وهذه أول زيارة لمسؤول كوري شمالي رفيع إلى طهران بعد اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكيم يونغ أون زعيم كوريا الشمالية.

وحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، قال روحاني الذي تعيش بلاده تصعيداً في الصراع مع الولايات المتحدة "في العقود الماضية كان لإيران وكوريا الشمالية توجهات مشتركة ومع بعضهما في جميع الظروف".

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وفي إشارة إلى الخروج الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، أضاف روحاني: "تصرف الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة جعلها دولة لا يمكن الوثوق بها حيث لم تلتزم بتعهداتها الدولية".

في المقابل، أعرب ري يونغ هو عن رفض بلاده للعقوبات الأميركية على إيران واعتبرها "مخالفة للقوانين الدولية".

وبدأت الجولة الأولى من العقوبات الأميركية ضد إيران التي كانت قد ألغيت بناء على الاتفاق النووي مع طهران عام 2015 صباح الثلاثاء. وكان قد قرر ترمب في شهر مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني متجاهلاً مناشدات قوى عالمية أخرى شاركت في رعايته ومن بينها حلفاء واشنطن الأوروبيون، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين.