ظريف: خطة أميركا لوقف صادراتنا من النفط لن تنجح

نقلت صحيفة إيرانية، الأربعاء، عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله إن خطة #الولايات_المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماماً لن تنجح.

وكان مسؤولون أميركيون قد أعلنوا، في الأسابيع الأخيرة، أنهم يهدفون للضغط على الدول الأخرى للكف عن شراء النفط من إيران، في محاولة لإجبارها على وقف برامجها النووية والصاروخية وتدخلها في الصراعات الإقليمية في سوريا والعراق.

وقال ظريف: "إذا أراد الأميركيون الاحتفاظ بهذه الفكرة الساذجة والمستحيلة فعليهم أيضاً أن يدركوا عواقبها. فلا يمكنهم التفكير في أن إيران لن تصدر النفط وأن آخرين سيصدرون".

وتابع: "أعدت أميركا غرفة عمليات حرب ضد إيران"، مضيفاً: "لا يمكن أن نستدرج لمواجهة مع أميركا بالسقوط في فخ غرفة عمليات الحرب هذه واللعب على جبهة قتال".

موضوع يهمك أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، كانت رفعت إثر توقيع الاتفاق التاريخي حول ملف طهران النووي عام 2015 مع... تطبيق العقوبات الأميركية على إيران يدخل حيز التنفيذ أميركا

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، كانت قد رفعت إثر توقيع الاتفاق التاريخي حول ملف طهران النووي عام 2015 مع الدول الست الكبرى، قبل أن ينسحب منه الرئيس دونالد #ترمب في أيار/مايو.

ودخلت العقوبات الأميركية على طهران حيّز التنفيذ، صباح الثلاثاء، وتستهدف الدفعة الأولى المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى قطاعي السيارات والطيران التجاري.

كذلك ستفرض واشنطن حزمة ثانية من العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تطال قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى البنك المركزي الإيراني.