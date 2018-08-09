أحمدي نجاد يدعو حسن روحاني للتنحي عن الرئاسة

دعا الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي #نجاد، حسن روحاني الرئيس الإيراني الحالي إلى التنحي عن السلطة في مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس.

وانتقد أحمدي نجاد المثير في مواقفه أثناء وجوده على رأس السلطة وبعدها حكومة روحاني، مطالباً إياه بالتنحي.

ووصف نجاد تصريحات #روحانی حول مديونية الحكومة بـ "الكاذبة"، واستدرك قائلا إن "الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار".

وأضاف الرئيس الإيراني السابق الذي يحاول وضع نفسه في موقع المعارضة للحكومة والنظام أحيانا أنه "التزم الصمت احتراماً للشعب"، على حد تعبيره.

واتهم أحمدي نجاد الأصوليين والإصلاحيين وصادق لاريجاني رئيس السلطة القصائية وعلي #لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني بمشاركة الحكومة في تردي الأوضاع السيئة التي تشهدها البلاد.

وقال الرئيس الإيراني السابق "الامتيازات والحصص توزعت ولم ينل الشعب أياً منها وخمس سنوات (من فترة حكم روحاني) قد انتهت والسؤال الأساسي هو : من المسؤول عن كل ذلك؟".

وتشهد الساحة السياسية الإيرانية اصطفافات غير مسبوقة في عمر الثورة "الاسلامية"، لاسيما بعد احتجاجات الشارع الإيراني في ديسمبر الماضي حتى الآن، حيث تعمّق الخلاف بين السلطات رغم هدفها المشترك بحفظ النظام الذي بات الشعب يطالب بإنهائه خلال هتافات الأسابيع الماضية.