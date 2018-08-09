خامنئي يقلل من شأن العقوبات: لا يوجد ما يثير قلقنا

بعد أن دخلت الدفعة الأولى من #العقوبات_الأميركية على #إيران حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، نقل موقع تابع لمرشد النظام الإيراني، علي #خامنئي، الأربعاء، أنه لا يوجد ما يثير قلق طهران.

يشار إلى أن خامنئي قال بأحد خطاباته في الأسابيع الماضية، إلا أن الموقع نشرها بعد يوم من سريان العقوبات: "لا تقلقوا على الإطلاق فيما يتعلق بوضعنا. لا أحد يستطيع فعل شيء".



ودفعت العقوبات، التي فرضتها واشنطن، البنوك والكثير من الشركات حول العالم إلى خفض تعاملاتها مع إيران بالفعل. وتعهد الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الثلاثاء، بمنع الشركات التي لها معاملات تجارية مع إيران من التعامل مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب، في تغريدة الثلاثاء، إن العقوبات الجديدة، التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 "هي العقوبات الأشد صرامة على الإطلاق".

ونددت إيران بإعادة فرض العقوبات تماشياً مع قرار ترمب بالانسحاب من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وقال سفير إيران لدى الامم المتحدة، غلام علي خوشرو، في تعليق نشرته صحيفة غارديان البريطانية يوم الأربعاء إن ترمب يصنع التاريخ بانتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي صوَّت عليه بالموافقة قبل ثلاث سنوات.



ويطالب القرار، الذي يدعم الاتفاق بين إيران والقوى الست، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالامتناع عن "الأعمال التي تقوض تنفيذ الالتزامات" بموجب الاتفاق النووي.