زيارة خاصة لإيران تكلّف وزيراً نرويجياً منصبه

ذكرت وسائل إعلام نرويجية أن وزير الثروة السمكية، بير ساندبيري، قد أقيل من منصبه بسبب زيارة سرية قام بها لإيران لم يطلع الحكومة بها مسبقا، وكذلك اتهامه بالتجارة هناك مع شركة تملكها صديقته الإيرانية.

وأكدت صحف نرويجية أنه سيتم عقد اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي بعد ظهر الاثنين فيما يتعلق بإقالة بير ساندبيري، وذكرت أنه سيتم تعيين وزير جديد للثروة السمكية الاثنين هو هارالد توم نسفيك.

ووفقا لصحيفة " افتون بوستن"، فقد قام بير ساندبيري في يوليو/تموز الماضي في رحلة خاصة إلى إيران مع صديقته الجديدة، النرويجية - الإيرانية بهاره ليتنس، البالغة من العمر 28 عاما.

وأوضح ساندبيري لوسائل الإعلام أن الرحلة إلى #إيران جاءت نتيجة لـ"تغيير خطط في إجازته"، لكن وسائل تتهمه بأنه قام خلال الرحلة بعقد صفقات تجارية لصالح شركة أسماك خاصة لغرض التصدير إلى إيران.

وأطلع وزير الثروة السمكية مكتب رئيسة الوزراء على الزيارة بعد يومين من وصوله إلى إيران، وهذا يعني أنه انتهك المبادئ التوجيهية للوزراء، كما هو منصوص عليه في "دليل القيادة السياسية" بحسب صحيفة "افتون بوستن" المسائية.

وفي مقابلة تلفزيونية الأحد، قالت ابنة الوزير شارلوت ساندبيري إن السبب في عدم إفصاح والدها عن الزيارة هو أنه أراد تجنب تسرب خطط إجازاته إلى وسائل الإعلام أو غيرها من قبل زوجته السابقة التي تعرف عن الخطط.

وتقول وسائل إعلام نرويجية إن الوزير قام خلال الزيارة بالترويج لشركة تملكها صديقته الإيرانية لكنه نفى أن تكون لديه أي صلة بالشركة ونشاطاتها.

وكانت الإيرانية النرويجية بهاره لينس قالت لموقع مجلة تختص بصيد الأسماك في النرويج وهو " Fiskeribladet " إن شركتها تقوم بإنتاج وتطوير وشراء وبيع وتصدير منتجات الأسماك والمأكولات البحرية. لكنها أنكرت بأنها مصدّرة للأسماك إلى إيران.

وأوضحت أن "الشركة غير نشطة" حتى الآن، وأضافت أنه "تم تسجيل الشركة فقط بهدف التجارة بين النرويج وإيران، ولم تقم الشركة بتصدير أو استيراد أي شيء".

كما قالت إن "الشركة أيضا ليس لديها إذن لتصدير المأكولات البحرية، ومن المرجح أن يتم إلغاؤها"، حسب تعبيرها.

وجاءت بهاره إلى النرويج في سن الـ16، وتم رفض طلبها للجوء ثلاث مرات، بحسب موقع "إن آر كيه".

وذكرت في مقابلات بأنها هربت من إيران عندما اكتشفت أن والدها أراد إجبارها على الزواج برجل اختاره هو.

كما اتهمت بهاره بأنها مرتبطة بالنظام الإيراني بعدما شاركت في احتفالات أقامتها في سفارة إيران في أوسلو في وقت سابق في ذكرى الثورة الخمينية.