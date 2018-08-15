السجن لعمدة طهران السابق لانتقاده تدخلات إيران بسوريا

قضت محكمة الثورة الإيرانية في محافظة #أصفهان، بالسجن لعام واحد على عمدة طهران السابق غلام حسين #كرباسجي، بسبب تصريحات سابقة له انتقد خلالها التدخلات العسكرية الإيرانية في سوريا.

وذكرت وكالة "إيلنا" أن الحكم جاء بسبب تصريحات كرباسجي حول انتقاد تدخلات #إيران في #سوريا، خلال كلمة ألقاها في أصفهان أثناء الحملة الانتخابية للرئيس الإيراني #حسن_روحاني.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد تم تأكيد الحكم في محكمة الاستئناف بعد أن اعترض محاميه على القرار أمام المحكمة الابتدائية.

وغلام حسين كرباسجي هو أمين عام حزب "كوادر البناء" الذي يعد من أكبر الأحزاب الإصلاحية، وأسسه الرئيس الإيراني الأسبق الراحل أكبر هاشمي.

وقال كرباسجي، في تصريحات له في مايو الماضي، حول خروج القوات الإيرانية من سوريا، إن "إيران بإمكانها التدخل من أجل السلام في سوريا ودول المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية وليس المشاركة في الحرب والقتل والقمع".

وأضاف كرباسجي أن "شعار الدفاع عن المظلومين ونصرة الشيعة لا يتحقق بالتدخل العسكري وإرسال الأموال وشراء السلاح والقتل والقمع".