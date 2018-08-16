واشنطن ترد على خامنئي: نقف بقوة ضد سلوك إيران المخرب

ردت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، على إعلان المرشد الإيراني، علي خامنئي، رفضه عرض التفاوض الذي قدمه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وقالت إن بلادها تقف بقوة ضد سلوك إيران المخرب.

وقالت نويرت خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة واشنطن، الثلاثاء، إن حكومة الولايات المتحدة أعلنت بوضوح سياساتها حيال إيران، وملتزمة بها بشدة، وليس من المفترض أن ترد على تصريحات كل مسؤولي الحكومات حول العالم.

وقالت نويرت: "نحن قلقون من استمرار السلوك السيئ لإيران في العالم، مؤكدًة أن الولايات المتحدة ليست البلد الوحيد الذي شاهد هذا السلوك وتضرر منه وقلق من استمراره، بل إن الدول الأخرى لديها نفس الموقف".

وأكدت نويرت "أن الولايات المتحدة ستقف بحزم ضد سياسات إيران وأنشطتها الخبيثة".

وكان المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، قد رفض في خطاب له، الاثنين الماضي، العرض الأميركي بالتفاوض مجددا، معبرا في الوقت نفسه عن ندمه من المفاوضات السابقة التي أدت إلى إبرام الاتفاق النووي عام 2016، مستبعدا حدوث مواجهة مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن مراراً وتكراراً أن إيران انتهكت الاتفاق من خلال تطوير برنامج للصواريخ الباليستية، ومواصلة سياساتها المخربة في الشرق الأوسط، ونقضت روح عام 2015، وبذلك أعلن انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو/أيار الماضي، وأعاد جميع العقوبات التي كانت إدارة أوباما قد رفعتها عن طهران.