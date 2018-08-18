اعتقال نائب إيراني سابق بعد "فيديو يحذر من انهيار"

اعتقلت السلطات الإيرانية المعارض والنائب السابق، قاسم شعلة سعدي، أمام البرلمان، السبت، حسب ما ذكرته مواقع إخبارية محلية.

وكان النائب السابق قد نشر مقطع فيديو يوم الجمعة قال فيه إنه سيحتج ضد "الرقابة التصحيحية"، التي يقوم بها مجلس صيانة الدستور أسوةً بما كان يقوم به الراحل محمد مصدق، على حد قوله

كما أوضح المعارض سعدي في مقطع الفيديو أن إيران تمر بأسوأ حالاتها خلال الأعوام الماضية، محذراً من "انهيار قريب في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية" في بلاده.

وقال مخاطباً الشعب الإيراني إن "ثرواتكم يتم نهبها من دون أي رادع"، مشیراً إلى أن النظام الحالي في البلاد انتزع السيادة الوطنية من الشعب الإيراني.

وقال شعلة سعدي إنه سيقوم بوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت ضد ما تسمى بقانون "الرقابة التصحيحية"، الخاصة بمجلس صيانة الدستور الإيراني الذي يعين أعضاءه المرشد علي خامنئي للرقابة الكاملة على القوانين الصادرة من البرلمان الإيراني، حيث يمكن لهذا المجلس رفض أي قانون يمرره البرلمان الإيراني، إلا أن النائب السابق اعتقل.