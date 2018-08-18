المشاكل الاقتصادية تقود روحاني للمثول أمام البرلمان

قال نائب إيراني إن رئيس الجمهورية حسن روحاني سيمثل أمام البرلمان يوم 28 أغسطس للرد على أسئلة بشأن كيفية تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجه البلاد، لكن أحد مساعدي الرئيس نفى أن يكون قد تحدد موعداً لذلك.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن النائب أسد الله عباسي قوله "تم الاتفاق على عقد الجلسة البرلمانية لمساءلة الرئيس يوم 28 أغسطس".

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بيد أن "وكالة الجمهورية الإسلامية" للأنباء نقلت عن نائب الرئيس للشؤون البرلمانية حسين علي أميري بعد ساعات قوله "لم يتم الاتفاق على موعد" لهذا الحدث.

وهذا أول استدعاء من البرلمان للرئيس روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصوم محافظين لتغيير الحكومة بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

ويسعى النواب لمساءلة روحاني عن العديد من القضايا منها تراجع الريال الإيراني، الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل، إضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة.