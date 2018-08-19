مساعد روحاني: الفساد وصل إلى المسؤولين الكبار في إيران

كشف إسحاق جهانجيري مساعد الرئيس الإيراني، #حسن_روحاني، الأول أن الفساد في بلاده وصل إلى السلطات العليا، وأن الأمر أصبح مدعاة قلق للجميع. حسب تعبيره.

وأضاف جهانجيري: "للأسف أن الفساد وصل إلى بعض المسؤولين الكبار في البلد وعندما كان بالإمكان الوقوف أمام الفساد ولم يفعلوا، تلوث مسؤولون في البلاد".

وأشار جهانجيري إلى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الذي أصبح من منتقدي حكومة روحاني في الآونة الأخيرة قائلا: "عندما ننظر إلى فترات حكومة المسؤولين السابقين الذين أصبحوا اليوم من منتقدي الحكومة، نرى أن أغلب الفساد حصل في فترات حكمهم".

وكان أحمدي نجاد قد نشر مقطع #فيديو في التاسع من أغسطس الجاري طالب فيه روحاني بالتنحي عن الرئاسة.

ووصف نجاد تصريحات روحاني حول مديونية الحكومة بـ "الكاذبة"، واستدرك قائلا إن "الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار".

وأضاف الرئيس الإيراني السابق الذي يحاول وضع نفسه في موقع المعارضة للحكومة والنظام أحيانا أنه "التزم الصمت احتراماً للشعب"، على حد تعبيره.