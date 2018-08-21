روحاني: يجب أن نتجهز للمواجهة ولا بد من تطوير قدراتنا

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لابد أن تطور قدراتها العسكرية.

وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الإيراني على الهواء بمناسبة "اليوم الوطني للصناعات الدفاعية": "يجب أن نجهز أنفسنا لمواجهة القوى العسكرية التي تريد الاستيلاء على أرضنا ومواردنا".

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وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن #إيران كشفت عن مقاتلة جديدة اليوم.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن الطائرة الجديدة التي أطلق عليها اسم "كوثر" محلية الصنع تماماً، وقادرة على حمل أسلحة متنوعة وستستخدم في مهام دعم قصيرة.

وأرسلت إيران أسلحة وآلاف الجنود إلى سوريا لدعم بشار الأسد في الحرب المندلعة منذ سبع سنوات. ولكنها تفتقر للقوة الجوية، والتي تقتصر في إيران على بضع عشرات من الطائرات الهجومية باستخدام نماذج روسية أو أميركية قديمة حصلت عليها قبل الثورة عام 1979.

وكشفت إيران في عام 2013، عما قالت إنها "مقاتلة جديدة محلية الصنع" أطلقت عليها اسم "قاهر 313"، ولكن بعض الخبراء أبدوا تشككا في قدرات الطائرة آنذاك.