فنان إيراني: لم نر السعادة منذ أربعين عاماً

هاجم الممثل السينمائي الإيراني القدير رضا كيانيان نظام بلاده في كلمة ألقاها في مراسم أقيمت لوفاة زميله الفنان ضياء الدين دري قائلا: "إن الشعب الإيراني لم ير أي يوم سعيد طيلة الأربعين عاماً الماضية هي عمر الثورة الإسلامية".

وقال كيانيان: "يمر 40 عاما على الثورة، هل رأينا يوما بلا مشاكل؟ كل يوم أزمة. كل يوم مشكلة. كل يوم يمر بطريقة تسوء فيها أحوالنا. لم نكن شعبا سيئا. لماذا لم نر يوما سعيدا؟ نحن منذ أربعين عاما نعيش في أزمة".

وتابع الفنان الإيراني أنه لم ير صديقه منذ وقت طويل والسبب أن الكل أصبح يفكر بنفسه في ظل هذه الأزمات وينسى الآخرين من حوله.

ولم تمر ساعات حتى هاجمه الإعلام المقرب للنظام حيث اتهمه موقع جهان نيوز التابع للأمن الإيراني بالمبتلى بـ"الزهايمر" وهو في الستين من عمره.

أما وكالة فارس نيوز التابعة للحرس الثوري الإيراني فألقت باللائمة على حكومة روحاني والتيار الإصلاحي حيث "أصبح جميع الفنانين غير راضين على أوضاع البلاد"، حسب وصفها.

هذا وتمر إيران بأوضاع مأساوية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث بات أغلب الشعب الإيراني متشائم من سياسات البلاد.

وتستمر الاحتجاجات بين الحين والآخر منها منظمة ومنها وعفوية في مجالات مختلفة حتى أن وصلت إلى الملاعب الرياضية التي أصبح الجمهور يطلق شعارات ضد النظام والمرشد خامنئي نفسه.

وهدد وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي الثلاثاء أنه إذا استمرت الاحتجاجات في الملاعب، فقد يقرر مجلس الأمن القومي الإيراني إقامة المباريات دون جمهور".