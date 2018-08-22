الحرس الثوري: لن نستسلم للضغوط على برنامجنا الصاروخي

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله الأربعاء إنه سيستمر في زيادة القدرات الدفاعية للبلاد ولن يستسلم للضغوط على برنامجه الصاروخي.

من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، أن بلاده لا بد أن تطور قدراتها العسكرية.

وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الإيراني على الهواء بمناسبة "اليوم الوطني للصناعات الدفاعية": "يجب أن نجهز أنفسنا لمواجهة القوى العسكرية التي تريد الاستيلاء على أرضنا ومواردنا".

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن #إيران كشفت عن مقاتلة جديدة الثلاثاء.

وذكرت وكالة تسنيم أن الطائرة الجديدة، التي أطلق عليها اسم "كوثر"، محلية الصنع تماماً، وقادرة على حمل أسلحة متنوعة وستستخدم في مهام دعم قصيرة.

كما أرسلت إيران أسلحة وآلاف الجنود إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد في الحرب المندلعة منذ سبع سنوات. إلا أنها تفتقر للقوة الجوية، والتي تقتصر على بضع عشرات من الطائرات الهجومية باستخدام نماذج روسية أو أميركية قديمة حصلت عليها قبل الثورة عام 1979.

وكشفت إيران عام 2013، عما قالت إنها "مقاتلة جديدة محلية الصنع" أطلقت عليها اسم "قاهر 313"، غير أن بعض الخبراء أبدوا تشككاً في قدرات الطائرة آنذاك.