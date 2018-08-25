إيران تستأنف محادثات مع روسيا لتشييد محطة طاقة نووية

قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان اليوم السبت إن بلاده استأنفت محادثات مع #روسيا بشأن تشييد محطة جديدة للطاقة النووية تصل إلى ثلاثة آلاف ميغاوات.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران لديها حالياً قدرة على إنتاج ألف ميغاوات من الكهرباء بالطاقة النووية.



وتدير #إيران بالفعل مفاعلاً نوويا شيدته روسيا في #بوشهر كان الأول لديها. ووقعت روسيا اتفاقا مع إيران في 2014 لإنشاء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات أخرى في البلاد.



وانسحبت الولايات المتحدة في مايو/ أيار من اتفاق بين طهران والقوى الكبرى للحد من الطموحات النووية الإيرانية، وأعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران في أغسطس/ آب.