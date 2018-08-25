"غلاية" تقتل 10 أشخاص في مدينة مشهد

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء على #تويتر السبت، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم، كما أصيب 5 جراء انفجار غلاية في منطقة سكنية بمدينة مشهد في شمال شرق #إيران.

لحظة انفجار "غلاية" في منطقة سكنية بمدينة #مشهد في شمال شرق إيران، ما أدى مقتل عشرة أشخاص على الأقل#إرم_نيوز #إيران pic.twitter.com/tIJgt7qQF6 — إرم نيوز (@EremNews) August 25, 2018

وأضافت الوكالة أن الانفجار دمر ثلاثة من المباني السكنية تماماً كما لحقت أضرار بخمسة عشر منزلا في المنطقة، بحسب رويترز.

وأوضحت صورة نشرتها الوكالة الإيرانية على تويتر عمال الإنقاذ وهم ينقبون وسط أنقاض مبنى.