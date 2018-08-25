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"غلاية" تقتل 10 أشخاص في مدينة مشهد

المصدر: دبي - العربية.نت
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قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء على #تويتر السبت، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم، كما أصيب 5 جراء انفجار غلاية في منطقة سكنية بمدينة مشهد في شمال شرق #إيران.

وأضافت الوكالة أن الانفجار دمر ثلاثة من المباني السكنية تماماً كما لحقت أضرار بخمسة عشر منزلا في المنطقة، بحسب رويترز.

وأوضحت صورة نشرتها الوكالة الإيرانية على تويتر عمال الإنقاذ وهم ينقبون وسط أنقاض مبنى.

كلمات دالّة

#إيران, #تويتر, #مشهد

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