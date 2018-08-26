إيران.. زراعة مخدرات بأموال حكومية!

كشف فضل الله أذرفر، رئيس منظمة دانا الزراعية في محافظة كوهكيلويه وبوير أحمد جنوب شرق إيران أن مواطناً حصل علی قرض قدره 400 ملیون تومان، من "لجنة إغاثة الإمام الخميني" الحكومية، لإیجاد فرصة عمل، وزرع بدل ذلك عشبة الماريجوانا المخدرة في الدفيئة نفسها.

وأضاف فضل الله في حديث مع وكالة إيلنا العمالية أن "الدفيئة قد تم إغلاقها منذ ثلاث سنوات لكننا تفاجأنا أن شخصاً اقترض سلفة 400 مليون تومان وبدأ بزراعة مادة ماريجوانا المخدرة في نفس الدفيئة رغم أننا كنا نظن أنه تم إغلاقه ولم تعمل منذ ثلاث سنوات".

لكن سرعان ما نفت "لجنة إغاثة الإمام الخميني" منح القرض لزارع الماريجوانا بعد أن تداولته الصحافة الإيرانية وأصبح محرجاً لمسؤولي اللجنة.

رغم ذلك لم تنف أي جهة صحة الخبر وزرع الماريجوانا لا سيما أن صوراً تداولتها مواقع شبه رسمية عن شجرة الماريجوانا المزروعة في الحديقة وحضور الشرطة في المكان.

وأعلن النائب العام في محافظة كوهكيليوية وبوير أحمد، ملك حسيني عن اعتقال شخصين في هذه القضية أحدهما تم الإفراج عنه فيما لايزال الآخر محتجزاً في قسم الشرطة.