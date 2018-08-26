سقوط طائرة إيرانية بعد فضيحة "المقاتلة كوثر"

سقطت صباح يوم الأحد مقاتلة حربية إيرانية أميركية الصنع من طراز إف 5، أنتجت في الستينيات، كانت طهران زعمت تطويرها وأطلقت على المطورة اسم كوثر.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن مقاتلة حربية تابعة للجيش الإيراني، وهي من طراز إف 5 سقطت بالقرب من مدينة دزفول، جنوب غربي البلاد وقتل طيارها.

حسب وكالة "المراسلون الشباب" للأنباء، قتل العقيد الطيار منوتشر فتاحي قائد الطائرة المنكوبة فور سقوطها.

اللافت في الطائرة المنكوبة هو أنه قبل 5 أيام من سقوطها زعمت إيران أنها قد صنعت طائرة محلية الصنع تبين لاحقاً أنها نسخة معدلة من المقاتلة إف 5 التي أنتجتها الولايات المتحدة في الستينيات.

موضوع يهمك بعد أن انتشرت تعليقات كثيرة تستهزئ بما وصفته السلطات الإيرانية "كشف الستار عن مقاتلة جديدة محلية الصنع"، نشرت وكالة... إيران تعترف بالفضيحة: "المقاتلة كوثر" هي إف 5 أميركية إيران

بدوره، كان فريق التواصل الإلكتروني، في وزارة الخارجية الأميركية، فنّد على حسابه في تويتر في اليوم التالي "كذب" إيران بشأن المقاتلة الجديدة التي قالت إنها أنتجتها مؤخراً.

وقال الحساب الذي يحمل اسم "فريق التواصل DOS" إنه "كشف #النظام_الإيراني عن طائرة مقاتلة جديدة قال إنها متطورة وإنها صناعة محلية".

وأضاف في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو: "يبدو أن مسؤولي النظام ليسوا على دراية كافية بمدى تطور صناعة الطيران. فطائرتهم تشبه إلى حد كبير مقاتلة أنتجتها #الولايات_المتحدة قبل عقود، ولدى #إيران أسطول قديم منها. لكن الخداع هي وسيلتهم المفضلة".