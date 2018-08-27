إيران تحتضن قمة ثلاثية حول سوريا مطلع سبتمبر

تعقد تركيا وإيران وروسيا قمتها الثلاثية المقبلة حول سوريا في 7 أيلول/سبتمبر، في إيران، على ما أعلن التلفزيون الرسمي التركي "تي آر تي" الاثنين.

وأوضح التلفزيون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيحضر القمة، فيما أفادت شبكة "إن تي في" الخاصة أن القمة ستعقد في تبريز وليس في طهران.

وكانت الرئاسة التركية أعلنت أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور إيران في السابع من أيلول/سبتمبر.

أما الكرملين فقال قبل نحو أسبوعين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يشارك في اجتماع مع أردوغان، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، في أوائل أيلول/سبتمبر.

والتقى الرؤساء الثلاثة في نيسان/إبريل بأنقرة حيث ناقشوا التطورات في سوريا.