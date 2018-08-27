طالبة فنون حكموها في إيران 7 سنوات سجناً بسبب تظاهرة

حُكِم على طالبة إيرانية (21 عاماً) بالسجن سبعة أعوام لمشاركتها في تظاهرة طلابية في طهران، وفق ما أفاد محاميها ووسائل إعلام محلية الاثنين.

وقالت صحيفة شرق الإصلاحية إن بريسا رفيعي طالبة الفنون في جامعة طهران دينت "بالمشاركة في تجمع بنية التحرك ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام وإحداث اضطراب في النظام العام".

ووصف محاميها سعيد خليلي الحكم عبر تويتر بأنه "ظالم ومبالغ فيه".

وأضاف كما نقلت عنه الصحيفة "من وجهة نظري، لا يشكل أي من الاتهامات سبباً قانونياً كافياً للقول إنها ارتكبت جريمة".

وأوضح أن الاتهامات التي دينت على أساسها موكلته تتصل بتظاهرة لنقابة طلابية بداية كانون الأول/ديسمبر حول مواعيد دخول مسكن للطلاب، مؤكداً أن "كل هذه التحركات (الاحتجاجات) تندرج في إطار القانون والحقوق التي نص عليها الدستور".

وأوقف 45 طالباً لمشاركتهم في حركة احتجاجية شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية في مدن إيرانية عدة في كانون الأول/ديسمبر، بحسب صحيفة اعتماد الإصلاحية.

وحكم على طالبين على الأقل منهم بالسجن ثمانية أعوام فيما ينتظر أن تصدر بقية الأحكام الشهر المقبل، وفق الصحيفة.