الحرس الثوري يقتل 4 جنوب شرقي إيران

قالت وكالة فارس للأنباء يوم الجمعة، نقلاً عن بيان للحرس الثوري الإيراني، إن قواته اشتبكت مع "متشددين" في جنوب شرقي البلاد، وقتلت أربعة منهم وأصابت ثلاثة آخرون.

وأضافت الوكالة أن المتشددين دخلوا إقليم سستان وبلوشستان في جنوب شرقي إيران من دولة مجاورة "بنية تنفيذ عمليات هدامة ومناوئة للأمن".

ولم تذكر الوكالة الدولة التي قالت إن "المتشددين" دخلوا إيران منها.

وذكر الحرس الثوري أن ثلاثة من أفراد الأمن الإيرانيين وثلاثة "متشددين" قتلوا في يونيو في اشتباك عبر الحدود مع باكستان في جنوب شرقي إيران.

ولوقت طويل ضربت الاضطرابات إقليم سستان وبلوشستان.