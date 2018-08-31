ظريف يهدد: التمسك بالاتفاق النووي ليس خيار إيران الوحيد

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة الخميس على موقع "تويتر" إن احترام الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 ليس الخيار الوحيد أمام إيران.

وكتب ظريف قائلا "أن نكون الطرف الذي لا يزال يحترم الاتفاق بالأفعال وليس فقط بالأقوال، ليس خيار #إيران الوحيد".

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وأتت تهديدات ظريف، بعد أن قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن إيران قد تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى الكبرى بعد الانسحاب الأميركي منه، إذا لم يخدم هذا الاتفاق مصالحها، ملقياً بشكوك على المفاوضات مع دول أوروبية لإنقاذ الاتفاق.

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي، الأربعاء، قوله إن "الاتفاق النووي وسيلة وليس غاية، وإذا خلصنا إلى نتيجة أنه لا يخدم مصالحنا الوطنية فبإمكاننا التخلي عنه".