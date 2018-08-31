نائب رئيس برلمان إيران لمواطن "مقهور": أنت أحمق وجاهل

نشر النائب الإيراني السابق حميد رسائي، مقطعاً عبر حسابه على "تويتر" يظهر مواطناً إيرانياً "مقهوراً" ينتقد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري بسبب زيارته الخميس، إلى مدينة كلبايكان التابعة لمحافظة #أصفهان ، لإلقاء محاضرات دينية، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد وضعاً معيشياً متدهوراً، ويئن فيه المواطن تحت وطأة الغلاء وتدهور الاقتصاد.

وبينما كان المواطن يتحدث شارحاً معاناة الناس وارتفاع الأسعار منها ارتفاع سعر سيارة "برايد" المحلية إلى 45 مليون تومان، رد مطهري عليه بالقول: "أنت أحمق وجاهل.. نحن أتينا إلى هنا لنتحدث عن الدين".

برخورد نائب رییس مجلس با یک منتقد در گلپایگان!

منتقد: شما نائب رییس مجلسی، به جای صحبت درباره غدير بگو چرا پراید ۴۵میلیون تومن شده

مطهری: تو یک احمق نادانی

آخوند همراه مطهری: عکس اینو به من بدید. میکنمت توی گونی

یاد ادبيات مطهری در مجلس افتادم:#خفه_شو#بتمرگ#پفیوز pic.twitter.com/2bjMnSo0ZD — حمید رسایی (@hamidrasaee) August 30, 2018

في حين هاجم رجل دين مرافق لمطهري المواطن، وهدده قائلاً: "سنضع رأسك في كيس ونعتقلك".

لكن المواطن استمر بشجاعة يطرح الأسئلة على نائب رئيس البرلمان، وقال له: "واجبك أن تجيب على مشاكل الناس لا أن تسافر 300 كلم لتلقي مواعظ دينية، فهذه مهمة رجال الدين".

ويأتي هذا الموقف في حين، تستمر الاحتجاجات الشعبية المتفرقة بسبب استمرار أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية.

كما ارتفع سعر الدولار مجددا عقب خطاب #روحاني في البرلمان الإيراني يوم الثلاثاء، حيث لم يستطع إقناع النواب، بأربعة أسئلة من أصل خمسة، حول الأزمات الاقتصادية والمعيشية وأسباب انهيار العملة المحلية.

ووصل سعر الدولار إلى 110 آلاف ريال (11 آلاف تومان) في التعاملات بسوق الصيرفة بينما تخطت المسكوكة الذهبية سعر 40 مليون ريال.