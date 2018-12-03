فرنسا: تجربة إيران الصاروخية مستفزة وتزعزع المنطقة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن إجراء #إيران اختباراً لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس حربية عمل مستفز ومزعزع للاستقرار.

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وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الوزارة، في بيان: "فرنسا قلقة بشأن اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى يوم السبت. وهي تدين هذا العمل المستفز المزعزع للاستقرار".

وأضافت أن الاختبار يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ودعت طهران للتوقف فورا عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية.