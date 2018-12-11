الإيرانيون والأتراك طالبو اللجوء بأوروبا في ازدياد

أعلن مكتب #اللجوء في الاتحاد الأوروبي ازدياد أعداد الإيرانيين والأتراك الذين يتقدمون للحصول على الحماية الدولية في جميع أنحاء الاتحاد.

وذكر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء اليوم الثلاثاء أن "إيران وتركيا كانتا من بين أكبر خمس دول منشأ على مدار الأشهر القليلة الماضية".

وقال إن 3170 إيرانيا تقدموا بطلب للجوء في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عامين.

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وتلقى أكثر من واحد من بين كل ثلاثة من مقدمي الطلبات الإيرانيين الحماية خلال الأشهر الستة الماضية.

وشهد شهر أكتوبر/تشرين الأول تسجيل 2880 طلب لجوء قدمها مواطنون أتراك. وخلال الأشهر الستة الماضية، تم منح 44% من المتقدمين الأتراك صفة اللاجئ.

وقالت المنظمة إن أكثر من 60 ألف و500 شخص تقدموا بطلبات للجوء في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى رقم شهري هذا العام. وكان معظمهم من مواطني سوريا وأفغانستان والعراق.