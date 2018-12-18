واشنطن عن اعتقالات الأهواز: يستحقون العيش بكرامة

أعلنت الخارجية الأميركية وقوفها مع العمال المعتقلين في الأهواز. وقالت إن النظام الإيراني يشن حملة اعتقالات ضدهم فقط لمطالبتهم بحقوقهم.

وقال روبرت بالادينو، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "النظام الإيراني اعتقل عمال الصلب الذين طلبوا ببساطة الحصول على رواتبهم مقابل عملهم، لكن للأسف هكذا كان النظام يسيء معاملة الشعب الإيراني".

وأضاف: "تدعم الولايات المتحدة مطالبهم المشروعة. يستحق الإيرانيون العيش بسلام وكرامة".

يأتي هذا بينما ذكرت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أنه مع استمرار قمع احتجاجات عمال شركة تصنيع الفولاذ (الصلب) في الأهواز تواصل أجهزة الأمن الإيرانية قمعها ضدهم واعتقلت حتى الآن 41 عاملا خلال حملة مداهمة منذ ليل الأحد حتى صباح الثلاثاء.

وكان هؤلاء العمال قد واصلوا احتجاجاتهم في سوق الأهواز أمس الاثنين لليوم الـ38 للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة لمدة 5 أشهر وتحسين ظروف عملهم والمطالبة بتأمين صحي وعقود عمل دائمة وإعادة المفصولين وسائر المطالب النقابية.