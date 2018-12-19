واشنطن عن أزمة الأدوية بإيران: ليست ضمن العقوبات

نفى ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، براين هوك، مزاعم المسؤولين الإيرانيين أن العقوبات الأميركية ضد طهران تشمل الأدوية والإمدادات الطبية.

وقال في مقابلة مع إذاعة صوت أميركا باللغة الفارسية: "إن النقص في الأدوية الذي تمر به #إيران ليس سببه العقوبات وإنما الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف أن "المسؤولين الإيرانيين يزعمون أن هناك نقصًا بالمعدات الطبية في سياق العقوبات الأميركية، وهذا غير صحيح، ويمكن للإيرانيين الذين يمكنهم الوصول إلى الإنترنت دون رقابة أن يروا على موقع وزارة الخزانة أن المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية معفاة من العقوبات".

وأوضح هوك أن "السبب وراء مشاكل إرسال الشحنات الإنسانية إلى إيران هو عدم امتثال البنوك الإيرانية للقانون الدولي ووجود هيئات حكومية رسمية"، مبينًا أن "الطعام والأدوية معفاة من العقوبات، لكن أكبر مشكلة تواجهنا في تنفيذ هذه الاستثناءات هي تأسيس الشركات الرسمية من قبل النظام الإيراني، الشركات التي يبدو أنها منظمات خيرية ولكنها في الحقيقة تنتمي إلى الحرس الثوري ويستغلها الحرس لتحقيق أغراض أخرى".

وحث المسؤول الأميركي، النظام الإيراني على ضرورة أن ينفق الأموال على الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية التي يحتاجها شعبه بدلاً من إنفاقها على الحروب والقضايا العسكرية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات صارمة ضد طهران دخلت حيز التنفيذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار/مايو الماضي.