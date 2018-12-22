إيران: الوجود الأميركي في سوريا يهدد السلام والأمن

قالت وزارة #الخارجية_الإيرانية إن #الوجود_العسكري_الأميركي في #سوريا أضر بالمنطقة، في أول تعليق للحكومة على خطة الرئيس دونالد #ترمب لسحب القوات الأميركية من سوريا.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية عن، بهرام قاسمي، المتحدث باسم الوزارة قوله إن وجود القوات الأميركية خلال الحرب الأهلية في سوريا أدى إلى انعدام السلام والأمن في المنطقة.

قال قاسمي: "تواجد القوات الأميركية في المنطقة كان في الأساس إجراء خاطئاً ومثيراً للأزمة، ويفتقر إلى المنطق ومن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتعد إيران أحد الداعمين الرئيسيين للحكومة السورية.

كان ترمب قد أعلن في تغريدة يوم الأربعاء سحب جميع القوات الأميركية، البالغ قوامها ألفي جندي من سوريا.

ودعا سياسي كردي كبير أمس الجمعة فرنسا إلى لعب دور أكبر في سوريا في أعقاب الانسحاب الأميركي.