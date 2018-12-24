إيران: حاملة الطائرات الأميركية لا تهددنا ومستعدون للرد

قالت إيران، اليوم الاثنين، إنها على استعداد للرد على أي عمل عدائي أميركي، لكنها لا تعتبر وصول حاملة طائرات أميركية إلى الخليج الأسبوع الماضي خطراً كبيراً.

ودخلت حاملة الطائرات "يو اس اس جون سي ستينيس" الخليج يوم الجمعة لينتهي بذلك غياب طويل لحاملات الطائرات الأميركية في المنطقة مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن قائد البحرية حبيب الله سياري قوله: "وجود هذه السفينة الحربية غير مهم بالنسبة لنا".

وأضاف "لن نسمح لهذه السفينة الحربية بالاقتراب من مياهنا الإقليمية في الخليج".

وذكر سياري أن البحرية الأميركية مسموح لها بالإبحار في المياه الدولية قرب إيران مثلما هو مسموح للبحرية الإيرانية بالإبحار في المحيط الأطلسي قرب المياه الأميركية.

لكنه قال إن إيران في حالة تأهب تحسباً لأي خطر محتمل. وقال: "ليست لديهم الشجاعة أو القدرة على اتخاذ أي إجراءات ضدنا. لدينا قدرات كافية للتصدي لتحركاتهم وتدربنا بشكل كامل على ذلك".

وتصاعدت الحرب الكلامية بين البلدين منذ سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار وعاود فرض العقوبات على قطاعي البنوك والطاقة الإيرانيين.

وحذرت إيران من أنها إذا لم تستطع بيع نفطها بسبب الضغوط الأميركية فلن يسمح لأي دول أخرى في المنطقة أن تقوم بذلك أيضاً، مهددة بإغلاق مضيق هرمز.

ويمر خُمس الاستهلاك الدولي من النفط عبر مضيق هرمز من منتجي الخام في الشرق الأوسط إلى الأسواق الكبرى.

وفي السنوات الأخيرة، وقعت مواجهات من حين لآخر بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الأميركي في الخليج، لكن عدد الحوادث انخفض في الشهور الأخيرة.