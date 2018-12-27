فائزة رفسنجاني: نظام إيران منهار من الداخل

قالت فائزة هاشمي رفسنجاني، الناشطة الإصلاحية ابنة رئيس تشخيص مصلحة النظام السابق، إن #النظام_الإيراني يمر بمرحلة انهيار من الداخل.

وأكدت رفسنجاني في حوار مع صحيفة "مستقل" الأربعاء، أن "الانهيار حدث في داخل النظام، والآن أكثر الناس ينظمون احتجاجات من سائقي الشاحنات إلى المعلمين".

وأضافت أنه لسبب واحد لم يحدث السقوط الكلي بعد، ويعود ذلك إلى خوف الناس من عدم وجود بديل إذا ما رحل هؤلاء الحكام.

وكانت فائزة رفسنجاني مديرة تحرير صحيفة "زن" أي "المرأة" المحظورة، نائبة سابقة بالبرلمان، وعضو اللجنة التنفيذية المركزية في حزب "كوادر البناء" الإصلاحي الذي أسسه والدها وأستاذة جامعية، وتعتبر حاليا من أبرز الشخصيات المنتقدة للنظام.

كما تعرضت للاعتقال لمدة 6 أشهر عام 2009 بسبب تأييدها الانتفاضة الخضراء التي اندلعت ضد ما قيل إنه تزوير لانتخابات الرئاسة آنذاك.

وفي يونيو /حزيران الماضي، انتقدت سياسات النظام الإيراني وتدخلاته في #سوريا واليمن، وقالت إن هذه السياسات بالإضافة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية في الداخل ستطيح به.

كما اعتبرت الناشطة المحسوبة على التيار الإصلاحي أن #الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في بداية العام، أنها كانت "علامة على عدم رضا الناس عن الأوضاع الحالية".