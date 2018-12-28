عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران

سنة على تحدي "فيدا" قمع إيران.. نساء يلوحن بحجابهن

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

قبل سنة تقريباً انطلقت حركة "الأربعاء الأبيض" من قلب إيران إلى العالم عبر مواقع التواصل، حيث راحت نساء إيرانيات يشاركن صوراً وفيديوهات لهن يخلعن الحجاب، حتى إن الكثير من المحجبات وعن قناعة لوّحن بوشاح أبيض، اعتراضاً على فرض الحجاب الإجباري على غيرهن من اللواتي يردن أن يكون لهن حق الخيار والحرية فيما يرتدينه.

من حملة الأربعاء الأبيض في إيران ضد الحجاب الإلزامي من حملة الأربعاء الأبيض في إيران ضد الحجاب الإلزامي

وقبل يومين، احتفت سيدات إيرانيات بمرور الذكرى السنوية الأولى على حملة #Whitewednesday، مجددات نضالهن ضد الحجاب الإلزامي، الذي أدى على مدى سنوات طوال إلى زج مئات النساء في السجون.

ونزلن إلى شوارع طهران ملوحات بوشاح أبيض، اعتراضاً على سلب حريتهن، وحقوقهن، منذ انطلاق "الثورة الإسلامية" في البلاد.

يذكر أن مطلقة شرارة تلك الحركة كانت #فيدا_موفاهدي التي نزلت قبل سنة إلى قلب شارع الثورة في طهران، ووقفت على علبة وسط الجموع، ملوحة بوشاح أبيض، متحدية قمع السلطات الإيرانية، لتتحول إلى أيقونة تلك الاحتجاجات التي تصاعدت في ديسمبر الماضي، ومطلع 2018.

بعدها كرت السبحة، وانتشرت الصور والفيديوهات على مواقع التواصل لنساء يتحدين الشرطة، ويعترضن على القمع المفروض على الإيرانيات، يقاومن بطريقتهن السلمية رافعات وشاحاً أبيض، ملوحات بحرية حرمن منها طويلاً، مرددات "لا لعدم المساواة بين الجنسين.. لا للقوانين التمييزية".
وعلى الرغم من كل المخاطر لم يتراجعن، كما لم تثنهن الأحكام القاسية التي أصدرها القضاء بحق من اعتقلن.

كلمات دالّة

#Whitewednesday, #فيدا موفاهدي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر