سنة على تحدي "فيدا" قمع إيران.. نساء يلوحن بحجابهن

قبل سنة تقريباً انطلقت حركة "الأربعاء الأبيض" من قلب إيران إلى العالم عبر مواقع التواصل، حيث راحت نساء إيرانيات يشاركن صوراً وفيديوهات لهن يخلعن الحجاب، حتى إن الكثير من المحجبات وعن قناعة لوّحن بوشاح أبيض، اعتراضاً على فرض الحجاب الإجباري على غيرهن من اللواتي يردن أن يكون لهن حق الخيار والحرية فيما يرتدينه.

وقبل يومين، احتفت سيدات إيرانيات بمرور الذكرى السنوية الأولى على حملة #Whitewednesday، مجددات نضالهن ضد الحجاب الإلزامي، الذي أدى على مدى سنوات طوال إلى زج مئات النساء في السجون.

Beautiful civil disobedience today in Iran:In the first anniversary of the #girlsofrevolutionstreet group of #WhiteWednesdays campaigners against compulsory hijab marching unveiled in Tehran.Let’s take our identity back from the hostage takers. #دعوت_به_تظاهرات_علیه_حجاب_اجباری pic.twitter.com/pUWK5P9I9w — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 27, 2018

ونزلن إلى شوارع طهران ملوحات بوشاح أبيض، اعتراضاً على سلب حريتهن، وحقوقهن، منذ انطلاق "الثورة الإسلامية" في البلاد.

يذكر أن مطلقة شرارة تلك الحركة كانت #فيدا_موفاهدي التي نزلت قبل سنة إلى قلب شارع الثورة في طهران، ووقفت على علبة وسط الجموع، ملوحة بوشاح أبيض، متحدية قمع السلطات الإيرانية، لتتحول إلى أيقونة تلك الاحتجاجات التي تصاعدت في ديسمبر الماضي، ومطلع 2018.

Today marks the one year anniversary of the day Vida Movahed started the movement of #whitewednesday she stood on a utility box tied her white headscarf to a stick and waved it to the crowd as a flag in protests against compulsory hijab on Revolution St. in Tehran #ویدا_موحد pic.twitter.com/cZnYrG3n5R — Sahneh Iran (@SahnehIran) December 27, 2018

بعدها كرت السبحة، وانتشرت الصور والفيديوهات على مواقع التواصل لنساء يتحدين الشرطة، ويعترضن على القمع المفروض على الإيرانيات، يقاومن بطريقتهن السلمية رافعات وشاحاً أبيض، ملوحات بحرية حرمن منها طويلاً، مرددات "لا لعدم المساواة بين الجنسين.. لا للقوانين التمييزية".

وعلى الرغم من كل المخاطر لم يتراجعن، كما لم تثنهن الأحكام القاسية التي أصدرها القضاء بحق من اعتقلن.