تظاهرة غاضبة بجامعة إيرانية.. وهتافات ضد مستشار خامنئي

تظاهر عدد كبير من طلاب "الجامعة الإسلامية الحرة" في طهران، فرع العلوم والبحوث، السبت، احتجاجاً على مقتل 10 من زملائهم في حادث حافلة للركاب كانت تقلهم.

وأفادت وسائل اعلام محلية أن القوى الأمنية انتشرت في ساحة جامعة العلوم والبحوث بشكل كثيف.

كما أشارت إلى أن الطلاب هتفوا بشعارات ضد مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، وطالبوا بإقالته وبمحاكمته بسبب فشله في إدارة الجامعة.

وذكرت وكالة الأنباء الايرانية " إرنا" أن عدد المتظاهرين في تزايد، ويطالبون بمحاسبة المسؤولين المقصرين عن أرواح الطلبة.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يعقد اليوم اجتماع في الجامعة، لبحث حادث انقلاب الحافلة، الذي أدى إلى مقتل 10 طلاب جامعيين وإصابة آخرين داخل حرم جامعة العلوم والأبحاث، لكنه تأجل على وقع التظاهرات.

ووقع الحادث الثلاثاء الماضي عندما انحرفت حافلة كانت تقل 30 طالباً، بالإضافة إلى السائق في "الجامعة الإسلامية الحرة"، على سفوح جبال البرز شمال غربي طهران، ما أدى إلى انقلابها واصطدامها بعمود إسمنتي، وفق ما نقلت فرانس برس عن وسائل إعلام إيرانية.

وعزت الجامعة سبب حادثة انقلاب الحافلة إلى إصابة السائق بنوبة قلبية، وهو ما عارضه عدد كبير من الطلاب، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن سبب الحادث هو الحال المتقادم للحافلات وعدم صيانة الطرقات.