حفيد الخميني يحذر:لا ضمان لبقاء نظام إيران بهذا المنوال

أكد #حسن_الخميني، حفيد آية الله #الخميني، مؤسس النظام الإيراني، أن رضا الناس يشكل الأساس لأي مجتمع، محذراً المسؤولين الإيرانيين بضرورة مراعاة مبادئ السلوك البشري والأخذ بعين الاعتبار قواعد البقاء أو السقوط، وشدد على أنه في غير هذه الحالة لا ضمان لبقائهم في الحكم، على حد تعبيره.

وأضاف أنه في حال عدم الالتزام بالقواعد ستضيع الساحة من النظام الإيراني.

ووفقاً لوكالة "إيسنا" الطلابية شبه الرسمية، قال حسن الخميني في كلمة له، السبت، في "حسينية إرشاد" بالعاصمة الإيرانية طهران: "يجب فهم أسس سلوك الإنسان وأسباب البقاء والسقوط، بغية مراعاتها في الحياة ففي غير هذه الحالة لا توجد ضمانات أن نبقى نحن ويرحل غيرنا، إذا لم تراعوا القواعد فسيأخذون الساحة منكم".

وفي هذا السياق، سرد حسين الخميني، الذي يعتبر كبير أسرة مؤسس النظام الإيراني وسادن مرقد آية الله الخميني، أسباب سقوط الأنظمة قائلا: "لو رأيتم الاهتمام فقط بالشكليات في المجتمع بدلاً من أسس العلاقات الاجتماعية وأمهات المشاكل فيه، اعلموا أن ذلك ينذر بعواقب غير سعيدة للحكومات".

وأكد حفيد مؤسس النظام الإيراني على ضرورة السعي لكسب رضا الشعب، منوهاً "بأن المجتمعات مبنية على أساس التوافق، لذا فإن تقطيع المجتمع بشكل مستمر وإعادة نشر الحقد باستمرار وبث النفاق دون انقطاع، يرغم الأفراد على اتخاذ شخصية ازدواجية والابتعاد عن دائرة الصدق، وكل ذلك مؤشر على أن عواقب غير سعيدة تنتظر الحكومات".

وفي معرض تشديده على ضرورة استرضاء الجماهير، أشار إلى أن عدم الاهتمام بأصحاب الكفاءات يُعتبر سبباً آخر لانهيار الحكومات، وأوضح قائلا: "أن ترجيح المبتذلين على الحكماء يعد من علامات الانهيار وتواجد الصعاب والمستقبل السيئ للحكومات".

وفي ختام كلمته قال محذراً حاكم بلاده: "علينا أن نخشى اليوم الذي تنهار المناصب وتتغير الأدوار" في إشارة إلى خطر سقوط النظام.

وتزامناً مع اتساع المظاهرات والاحتجاجات في إيران خاصة بين العمال والمعلمين والموظفين بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وفقدان الحريات السياسية، فقد عبر الكثير من المسؤولين الحاليين والسابقين في النظام الإيراني عن خشيتهم من انهيار النظام نظام.

وكانت فائزة هاشمي رفسنجاني، الناشطة الإصلاحية وابنة الرئيس الإيراني الأسبق، حذرت يوم الأربعاء الماضي في حوار مع صحيفة "مستقل" الناطقة بالفرسية، من أن #النظام_الإيراني يمر بمرحلة انهيار من الداخل.

وأكدت أن "الانهيار حدث في داخل النظام، والآن أكثر الناس ينظمون احتجاجات من سائقي الشاحنات إلى المعلمين".

وأضافت أنه لسبب واحد لم يحدث السقوط الكلي بعد، ويعود ذلك إلى خوف الناس من عدم وجود بديل إذا ما رحل هؤلاء الحكام.

وفي يونيو /حزيران الماضي، انتقدت سياسات النظام الإيراني وتدخلاته في #سوريا واليمن، وقالت إن هذه السياسات بالإضافة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية في الداخل ستطيح به.

كما اعتبرت الناشطة المحسوبة على التيار الإصلاحي أن #الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في بداية العام، أنها كانت "علامة على عدم رضا الناس عن الأوضاع الحالية".