عوائل عمال الأهواز المعتقلين يهتفون: الموت للظالمين

تجمعت عوائل 7 من عمال شركة فولاذ الأهواز المعتقلين منذ أسبوعين بسبب مشاركتهم في مظاهرات عمال الشركة التي جابت شوارع المدينة لأكثر من شهر، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم وسائر مستحقاتهم لمدة خمسة أشهر.

وبثت منظمات حقوقية مقاطع عبر مواقع التواصل تظهر هتاف "الموت للظالمين" من قبل أسر العمال المعتقلين الذين تجمعوا لليوم الخامس على التوالي أمام مبنى المحافظة في #الأهواز للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم.

وكانت قوات الأمن الإيرانية قد شنت حملة مداهمات على منازل العمال المحتجين قبل أكثر من أسبوعين واعتقلت أكثر من 41 منهم.

#اهواز: الموت للظالمین (مرگ بر ستمگران) -يكشنبه ۹دی۹۷ روبه روى استاندارى - شعار خانواد‌ه‌های ۷تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز که همچنان قوه قضاییه از آزاد کردن آن‌ها خوداداری می‌کند؛ برای پنجمین بار مقابل استانداری خوزستان در اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند. pic.twitter.com/j9H2KzlYrA — AhwazHumanRights Org (@AhwazAhro) December 30, 2018

وأطلقت السلطات سراح معظم العمال خلال الأيام القليلة الماضية، غير أنها ما زالت تعتقل 7 منهم في مكان مجهول وتمتنع عن كشف التهم الموجهة إليهم.

وواصل هؤلاء العمال احتجاجاتهم التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وامتدت أكثر من 5 أسابيع، وهتفوا بشعارات: "نصمد ونموت ولا نقبل بالإذلال" و"لا التهديد ولا السجن لم يعد يخيفنا" و"اخرجوا من سوريا وفكروا بحالنا".

وکانت منظمات حقوقية أفادت أن السلطات الإيرانية نشرت قوات أمنية خاصة في #الأهواز خوفاً من استمرار وتوسع نطاق احتجاجات #العمال.

يذكر أن شركة صناعة #الصلب في الأهواز تعمل بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليوناً و435 ألف طن من منتجات الصلب، و430 ألف طن من سبائك الصلب، وتوظف 4 آلاف عامل.

ويؤكد العمال أن المصانع تواجه الإفلاس والركود، بسبب الفساد المستشري والمحسوبيات وأعمال النهب والسلب من قبل المسؤولين.

وتتهم السلطات هؤلاء العمال بتنظيم تجمعات غير قانونية والإخلال بالنظام العام والتحريض على النظام، بينما تقول النقابات إن هؤلاء العمال تظاهروا سلمياً من أجل رواتبهم ومستحقاتهم.