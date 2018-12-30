مظاهرة ثانية لطلاب طهران للمطالبة بإقالة مستشار خامنئي

تظاهر مئات الطلبة لليوم الثاني على التوالي في جامعة طهران " #آزاد" الحرة للعلوم والبحوث وطالبوا بإقالة مسؤولي الجامعة وخاصة رئيسها علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، للشؤون الدولية، وذلك على خلفية انقلاب حافلة أدوت بحياة عشرة طلاب وجرح 28 آخرين.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن طلاب جامعة آزاد في طهران احتشدوا أمام مدخل الجامعة، الأحد، وهم يهتفون ضد "المسؤولين غير الأكفاء"، حسب وصفهم.

امروز یکشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۷، #دانشجویان واحد علوم و تحقیقات #دانشگاه_آزاد تهران مقابل در ورودی این واحد نسبت به آنچه بی لیاقتی مسئولان دانشگاه در حفظ جان دانشجویان می نامند، #تجمع اعتراضی برگزار کردند. pic.twitter.com/YOVgGyI9Vi — خبرگزاری هرانا (@hra_news) December 30, 2018

وقرأ أحد قادة احتجاج الطلاب مطالبهم واحداً تلو الآخر وطلب منهم أن يهتفوا بكلمة "صحيح"، كتصويت مفتوح وعلني.

وأبرز المطالب كانت استقالة #علي_أكبر_ولايتي، رئيس مجلس إدارة الجامعة الحرة ورئيس جامعة البحوث والعلوم طهرانجي وباقي المسؤولين واعتذار المسؤولين للطلاب وأسر الضحايا، بالإضافة إلى السماح بتشكيل نقابة مستقلة للطلبة وكذلك إيجاد خطوط نقل مجانية وآمنة للطلاب وخفض الرسوم والتكاليف على الطلبة وغيرها.

هذا بينما طالب الناطق باسم الكتلة الإسلامية في البرلمان الإيراني عقد جلسة الثلاثاء لمناقشة قضية جامعة آزاد بحضور ولايتي.

وذكرت وسائل إعلام ايرانية أنه بالرغم من فصل بعض مسؤولي الجامعة من مناصبهم لكن الطلاب يقولون إن هذا ليس كافياً، بل إنها مجرد خدعة لحماية كبار المسؤولين وبأنهم ماضون في احتجاجاتهم حتى إقالة ولايتي.