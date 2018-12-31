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احتجاجات طلاب طهران تتحول لمظاهرات مناهضة للنظام

المصدر: العربية.نت - صالح حميد
طلاب جامعة طهران يحتجون ضد نظام خامنئي - أرشيفية
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تحولت احتجاجات طلاب جامعة آزاد للعلوم والبحوث في طهران إلى مظاهرات عارمة مناهضة للنظام، حيث انضم إليها الكثير من المواطنين الذين يهتفون "الموت لجمهورية الملالي"، بحسب الفيديوهات المنشورة عبر مواقع التواصل.

وبدأت المظاهرات من ساحة "انقلاب (الثورة) وسط العاصمة، حيث تظاهر الطلاب للمطالبة بإقالة المسؤولين وخاصة رئيس جامعة آزاد، وهو علي أكبر ولايتي مستشار المرشد خامنئي، بسبب حادثة انقلاب حافلة أودت بحياة 10 من زملائهم متهمين إياهم بالتقصير في حياة الطلاب لعدم تحديث أسطول النقل المتهالك.

وأظهرت مقاطع نشرتها حسابات ناشطين عبر مواقع التواصل انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن الإيرانية في شارع "انقلاب" لمنع توجه المتظاهرين وتجمعهم في ساحة انقلاب.

بدوره نشر تلفزيون "منوتو " الذي يبث بالفارسية من لندن، مقطعاً يظهر اشتباك عدد من المواطنين مع قوات الأمن التي حاولت اعتقال امرأة من بين المتظاهرين.


أما حساب مؤسسة "شهرونديار" المدنية عبر موقع "تويتر" فنشر قمطعا يظهر هجوم عناصر الأمن على المحتجين في شارع انقلاب بهدف تفريقهم بينما يهتف الناس ضدهم بشعار "يا عديمي الشرف".

كلمات دالّة

#تظاهر الطلاب, #طلاب جامعة آزاد للعلوم والبحوث في طهران, #قوات الأمن الإيرانية

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