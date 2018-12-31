شاهد.. رئيس جامعة طهران يدهس الطلاب المحتجين

محمد مهدی #طهرانچی از مسئولین #دانشگاه_علوم_تحقیقات بی توجه به دانشجویان #متحصن در #دانشگاه و بدون پاسخگویی به آنها، راه عبور خود را باز میکند که در این بین باعث آسیب دیدگی دو دانشجو می شود. #دانشجویان_علوم_تحقیقات pic.twitter.com/406KKgRpt5 — شهروندیار (@shahrvandyar) December 30, 2018

تداول ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل مقطعاً يظهر قيام رئيس جامعة آزاد للبحوث والعلوم في طهران، محمد مهدي طهرانجي، بدهس الطلاب المحتجين لدى مغادرته مسرعاً من مدخل الجامعة.

وكان مئات الطلبة تظاهروا، الأحد، لليوم الثاني على التوالي في جامعة طهران "آزاد" الحرة للعلوم والبحوث وطالبوا بإقالة مسؤولي الجامعة وخاصة رئيسها علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الايراني، علي خامنئي، للشؤون الدولية، وذلك على خلفية انقلاب حافلة أدوت بحياة عشرة طلاب وجرح 28 آخرين.

وذكر ناشطون أن اثنين من الطلاب أصيبوا بجروح في أرجلهم إثر حادثة الدهس، حيث حضرت سيارات الإسعاف بسرعة عقب الحادث وقدمت العلاج الفوري لهما.

امروز دوشنبه ۱۰ دی ماه 97، جمعی از مردم و #دانشجویان مقابل در #دانشگاه تهران در خیابان #انقلاب دست به تجمع اعتراضی زدند. pic.twitter.com/Bcl2fMOJAc — خبرگزاری هرانا (@hra_news) December 31, 2018

وبالرغم من أن وكالات مقربة من الحرس الثوري نفت أن يكون طهرانجي قد دهس الطلاب، لكن المحتجين طرحوا الموضوع مع المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري الذي زار الجامعة والتقى الطلاب للاستماع لمطالبهم.

هذا بينما استمر الطلاب بالتجمع لليوم الثالث على التوالي، الاثنين، للاحتجاج على مصرع زملائهم وسط أنباء عن قيام عناصر الأمن الذين يرتدون الزي المدني بضرب الطلاب في ساحة "انقلاب".

وأظهرت مقاطع انضمام الناس للطلاب الذين يزداد أعدادهم وهم يتوجهون للتجمع في ساحة انقلاب (الثورة) وسط العاصمة طهران.