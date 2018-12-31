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شاهد.. رئيس جامعة طهران يدهس الطلاب المحتجين

المصدر: العربية.نت - صالح حميد
المدعي العام يحضر احتجاجات الطلاب
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تداول ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل مقطعاً يظهر قيام رئيس جامعة آزاد للبحوث والعلوم في طهران، محمد مهدي طهرانجي، بدهس الطلاب المحتجين لدى مغادرته مسرعاً من مدخل الجامعة.

وكان مئات الطلبة تظاهروا، الأحد، لليوم الثاني على التوالي في جامعة طهران "آزاد" الحرة للعلوم والبحوث وطالبوا بإقالة مسؤولي الجامعة وخاصة رئيسها علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الايراني، علي خامنئي، للشؤون الدولية، وذلك على خلفية انقلاب حافلة أدوت بحياة عشرة طلاب وجرح 28 آخرين.

وذكر ناشطون أن اثنين من الطلاب أصيبوا بجروح في أرجلهم إثر حادثة الدهس، حيث حضرت سيارات الإسعاف بسرعة عقب الحادث وقدمت العلاج الفوري لهما.

وبالرغم من أن وكالات مقربة من الحرس الثوري نفت أن يكون طهرانجي قد دهس الطلاب، لكن المحتجين طرحوا الموضوع مع المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري الذي زار الجامعة والتقى الطلاب للاستماع لمطالبهم.

هذا بينما استمر الطلاب بالتجمع لليوم الثالث على التوالي، الاثنين، للاحتجاج على مصرع زملائهم وسط أنباء عن قيام عناصر الأمن الذين يرتدون الزي المدني بضرب الطلاب في ساحة "انقلاب".

وأظهرت مقاطع انضمام الناس للطلاب الذين يزداد أعدادهم وهم يتوجهون للتجمع في ساحة انقلاب (الثورة) وسط العاصمة طهران.

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#إيران, #الاحتجاجات الإيرانية, #طهران, #خامنئي

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