إيران.. حكم قضائي يحظر إنستغرام بعد فشل "فلترته"

أفادت مصادر قضائية، الأربعاء، نقلاً عن جواد جاويد نيا، نائب إدارة الشؤون السيبرانية في الادعاء العام الإيراني، بصدور حكم قضائي يحظر تطبيق " #إنستغرام" في #إيران.

وفي أول رد فعل له صباح الأربعاء، علق وزير الاتصالات، محمد جواد آذري جهرمي، على حكم الحجب، قائلاً: "ينبغي أن نشرح للمواطنين ما سيحدث إذا تم حظر إنستغرام". وأضاف على هامش اجتماع الحكومة: "إذا كان لدى المدعي العام سلطة حظر إنستغرام، فعليه أن يخبرنا بما يمكن أن يحدث للمواطنين بعد تنفيذ الحظر".

وكان جاويد نيا، قد أعلن، الثلاثاء، أن خطة الحجب الذكي التي كانت تهدف إلى فلترة المحتوى الذي يتم نشره عبر "إنستغرام" قد فشلت، كما أكد أن حكومة الرئيس حسن روحاني تتحمل مسؤولية كثافة المحتوى على "إنستغرام" بسبب عدم تعاونها، ما أدى إلى صدور هذا الحكم القضائي بحجب التطبيق.

خطة الحجب الذكي

يذكر أن جاويد نيا كان أوضح في حوار سابق مع مجلة "بیفاست" الشهرية، سبل تفادي حجب انستغرام، قائلاً إن "الحكومة السابقة وعدت بأن تحل الأمر عن طريق خطة للحجب الذكي الذي يمكن أن يسيطر على انستغرام، ولكن للأسف، لم يتحقق شيء، رغم ما تم إنفاقه على المشروع، والآن لدينا أمر قضائي بحجب إنستغرام".

كما كشف في حديث لوكالة "إيسنا"، في نوفمبر الماضي، أن "إجراءات حجب إنستغرام وجميع الشبكات الاجتماعية الأجنبية قيد الإجراء، كما أن هناك سلسلة من السياسات سيتم تطبيقها تدريجيا".

في حين أكد وزیر الاتصالات، في وقت سابق بأن "الاجتماعات التی يقوم بها مسؤولون غير حكوميين لحجب إنستغرام تأتي لأهداف سياسية"، معتبراً أن ليست هناك نية للحجب، لكن الوزير نفسه طالب مسؤولي وزارته بعد صدور حكم قضائي سابق بحجب تطبيق "التلغرام" بالامتثال للأمر القضائي الصادر في حينه.

تجدر الإشارة إلی أن إیران من الدول القليلة التي يتم فيها التضييق على المواطنين بل منعهم من الوصول إلى العديد من شبكات التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك"، و"تويتر"، و"فايبر"، و"تلغرام"، و"يوتيوب".

ووسط هذا التضارب الظاهر بين الحكومة من جهة، والسلطة القضائية من جهة ثانية، تبدو حقوق المواطن الإيراني في الوصول إلى مصادر المعلومات والأخبار محل تساؤل.