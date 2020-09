شاهد رجل دين يلاحق امرأة في طهران ويصيح بها معنفاً

این شجاعت باید تکثیر شود

وقتی #دوربین_ما_اسلحه_ما شده و یاد گرفتیم که #تماشاچی_نباشیم نتیجه می‌شود این سنگ روی یخ شد این روحانی زورگو

Brave Iranian woman to a cleric who wants to force her to wear hijab: I won’t put my hijab on! Leave me alone you stupid man#MyCameraIsMyWespom pic.twitter.com/rkDp389gVj