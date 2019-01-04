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مسؤول ببحرية إيران: سنرسل سفنا حربية لغرب الأطلسي بمارس

المصدر: لندن – رويترز
سفن إيرانية "أرشيفية"
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قال نائب #قائد_البحرية_الإيراني ، اليوم الجمعة، إن #طهران سترسل سفناً حربية لغرب المحيط الأطلسي بدءا من مارس/آذار، في وقت تسعى فيه لمد نطاق عمل قواتها البحرية بحيث تصبح على مقربة من الولايات المتحدة.
ووجود حاملات طائرات أميركية في الخليج مثار قلق أمني لإيران، وتسعى بحريتها لمواجهة هذا من خلال إظهار العلم الإيراني قرب المياه الأميركية.

كلمات دالّة

#طهران, #قائد البحرية الإيراني

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