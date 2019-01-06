هل تجري إيران مناورات بحرية مع روسيا في بحر قزوين؟

قال قائد القوات البحرية الإيرانية، الأميرال حسين خانزادي، الأحد، إن إيران وروسيا تستعدان لإجراء مناورات بحرية مشتركة في بحر قزوين تشمل مناورات للإنقاذ ومواجهة القرصنة، وفق ما نقلت وكالة مهر للأنباء.

وذكر خانزادي أنه "يجري الإعداد لمناورات حربية للإنقاذ ومواجهة القرصنة بين القوات البحرية الإيرانية والروسية وسيتم تنفيذها في المستقبل القريب".



وأجرت إيران وروسيا عدداً من المناورات البحرية في بحر قزوين، بما في ذلك عامي 2015 و2017.



وإيران وروسيا تربطهما علاقات وثيقة، بما في ذلك الدور الذي يلعبانه في سوريا، حيث تدعمان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في الحرب المندلعة في البلاد.



كما كرر خانزادي معارضة إيران للوجود العسكري من أي دولة من خارج المنطقة في بحر قزوين ونقلت وكالة مهر عنه قوله إن "كل الدول على بحر قزوين لديها نفس التوجه".



وكانت روسيا قد أعلنت العام الماضي أنها ملتزمة تماماً بتعميق العلاقات مع إيران رغم القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية وإعادة فرض عقوبات على إيران.