إيرانيان و"الأمن الداخلي" في قائمة أوروبا للإرهاب

قال الاتحاد الأوروبي في بيان، الأربعاء، إنه أضاف إيرانيين اثنين وإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية إلى قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد.



وذكر البيان: "تبنى المجلس هذا الإدراج في إطار رده على هجمات أحبطت مؤخراً على أراض أوروبية".



واتفق وزراء الدول الأعضاء بالاتحاد باجتماع في بروكسل، الثلاثاء، على هذا الإجراء الذي يبدأ تنفيذه، الأربعاء، ويعني تجميد أصول المدرجين.

وكان وزير الخارجية الدنماركي، أندرسن سامويلسون، قد كتب الثلاثاء على "تويتر": "اتفق الاتحاد الأوروبي لتوه على فرض عقوبات على جهاز المخابرات الإيراني لتخطيطه لاغتيالات على الأراضي الأوروبية. هذه إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي إلى أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا".

وأوضح سامويلسون أن الاتحاد الأوروبي وافق على إدراج جهاز استخباراتي إيراني واثنين من موظفيه على قائمته للإرهاب بعد أن أكدت الدنمارك وفرنسا أنه خطط لقتل نشطاء معارضين في أراض أوروبية.