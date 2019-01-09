بالفيديو.. أهوازيون يهاجمون سفارة إيران في هولندا

هاجم ناشطون أهوازيون الأربعاء، سفارة إيران في مدينة لاهاي الهولندية ورشقوها بالحجارة ورفعوا على جدرانها علم الأهواز.

وقامت الشرطة الهولندية باعتقال عدد من الناشطين وتفريق المحتجين الذين تظاهروا أمام السفارة وذلك عقب إعلان هولندا رسميا عن وقوف طهران وراء اغتيال القيادي الأهوازي أحمد مولى نيسي، بالرصاص الحي أمام منزله قبل عامين.

ونشر ناشطون مقاطع عبر مواقع التواصل تظهر قيام بعض الناشطين الأهوازيين بمحاولة تسلق جدران السفارة وهم يهتفون "النظام الإيراني إرهابي" و"أغلقوا السفارة فهي وكر للتجسس الإيراني".

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ومن بين الذين اعتقلتهم الشرطة الهولندية ناهض أحمد، نجل أحمد مولى القيادي الذي اغتالته المخابرات الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أمام منزله، وهاني مولى (شقيق أحمد مولى، بالإضافة الى ابن أخته حسن الكعبي، وناشط آخر يدعى مصطفى سبهاني، وكلهم ناشطون لاجئون في هولندا.

يذكر أن الحكومة الهولندية أعلنت الثلاثاء أن إيران وظفت عصابات إجرامية لقتل اثنين من المعارضين الإيرانيين في هولندا، أحدهم أحمد مولى النيسي والآخر هو علي معتمد، الذي تم اغتياله في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015 بإطلاق الرصاص عليه في الشارع قرب منزله في من مدينة ألميريه، القريبة من أمستردام.

وعلي معتمد، واسمه الحقيقي محمد رضا كلاهي صمدي، كان متهما من قبل السلطات الإيرانية بتفجير مبنى حزب "الجمهورية الإسلامية" في 28 يونيو/حزيران 1981 ما أدى إلى مقتل 72 من أعضاء الحزب الذين كانوا مسؤولين كبارا في النظام على رأسهم أمين عام الحزب آية الله بهشتي.

أما الاغتيال الثاني فاستهدف القيادي الأهوازي أحمد مولى النيسي، وهو أحد مؤسسي "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، الذي قُتل أمام منزله بمدينة لاهاي في هولندا في 8 نوفمبر/تشرين الأول 2017، بثلاث رصاصات من قبل شخص ملثم لاذ بالفرار بسيارة مسروقة.

وتزامن الإعلان الهولندي مع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران على خلفية قيامها باغتيالات للمعارضين في هولندا ومحاولات تفجير واغتيال أخرى في فرنسا والدنمارك.