خامنئي يقر: العقوبات الأميركية تضغط على البلاد

أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، على موقعه الرسمي الإلكتروني، الأربعاء، أن العقوبات الأميركية تضغط على إيران وشعبها.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد انسحب العام الماضي من اتفاق نووي دولي مع إيران وأعاد فرض عقوبات تهدف لضرب صادراتها النفطية وكبح برنامجها الصاروخي والحد من نفوذها الإقليمي. وأثرت الإجراءات على الاقتصاد الإيراني بقوة.

وقال خامنئي إن "العقوبات تضغط فعلياً على البلاد وعلى الشعب. الأميركيون يقولون بكل سرور إن هذه العقوبات غير مسبوقة في التاريخ... نعم إنها غير مسبوقة. والهزيمة التي سيواجهها الأميركيون ستكون غير مسبوقة".

وعانى الاقتصاد الإيراني انعدام استقرار في الشهور الأخيرة إذ تذبذبت قيمة الريال، مما صعب سبل العيش على المواطن العادي.

وشهدت البلاد احتجاجات مرتبطة بصعوبة الوضع الاقتصادي وقادها سائقو شاحنات ومزارعون وعمال وتجار ومدرسون، ما أسفر في بعض الحالات عن مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث طالت قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.