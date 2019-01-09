صحافي أميركي يطالب طهران بمليار دولار تعويضاً عن سجنه

طالب الصحافي الإيراني-الأميركي، جيسون رضائيان، أمام محكمة أميركية أمس الثلاثاء، حكومة طهران بدفع مليار دولار غرامة مالية بسبب سجنه 18 شهرا، معتبراً أن إيران أخذته رهينة وجعلت منه أداة ضغط سياسي في المفاوضات النووية.

وبناء على ما جاء في تقرير لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"، فإن رضائيان وأسرته تقدموا بشكوى أمام محكمة فيدرالية أميركية، طالبوا من خلالها بتعويض مقداره مليار دولار من الحكومة الإيرانية تعويضا عما تعرضوا له.

وقال الصحافي في المحكمة إنه تعرض لضغوط نفسية أثناء اعتقاله من المحققين الإيرانيين، لكي يعترف بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

وأضاف رضائيان أن المحققين الإيرانيين كانوا يقولون له صراحة إنه موضوع رهن الاعتقال من أجل الضغط على الإدارة الأميركية، والحصول على امتيازات من الجانب الأميركي في المفاوضات، وإنه سيتم الإفراج عنه عندما تلبي الولايات المتحدة مطالبهم.

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يذكر أن جيسون رضائيان، الذي كان يعمل في صحيفة "واشنطن بوست"، كان قد اعتقل يوم 22 يوليو/تموز 2014، من قبل الحرس الثوري الإيراني في منزله بطهران، ومن ثم أودع في سجن إيفين. وتم إطلاق سراحه يوم 16 يناير/کانون الثاني 2016، عند بدء تطبيق الاتفاق النووي مع إيران. كما أن زوجته يكانه تورابي ظلت 71 يوماً في الاعتقال أيضاً.

وقد وجّه قاض في محكمة الثورة الإيرانية تهم التجسس والعمل ضد الأمن القومي الإيراني لرضائيان.

وقد تم إطلاق سراح رضائيان مع عدد من السجناء الإيرانيين الأميركيين، مقابل الإفراج عن إيرانيين سجناء في الولايات المتحدة قبيل التوقيع على الاتفاق النووي.

وقال رضائيان لقاضي المحكمة الفيدرالية أمس الثلاثاء إنه تعرض إلى تعذيب نفسي في إيران، وإن المحققين كانوا يهددونه بالإعدام، مضيفاً أن قاضي محكمة الثورة الإيرانية هدده في أول جلسة محاكمته بالإعدام.

وعن حالته قبل الاعتقال وبعده، قال رضائيان: "رغم أنني الآن بحالة جيدة، لكن من المؤكد أنني لست كما كنت قبل الاعتقال والسجن".

وتؤكد وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن الحكومة الإيرانية لم ترد حتى الآن على شكوى جيسون رضائيان، ولم يحضر أي ممثل من الجانب الإيراني في المحكمة.