ابنة رفسنجاني: وفاة والدي لم تكن طبيعية 

قالت فاطمة رفسنجاني البنت الكبرى للرئيس الإيراني الراحل، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، أنها لا تصدق إطلاقا أن والدها توفي بشكل طبيعي.

وأكدت أن نتائج الفحوصات أيدت صحة شكوكها، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضحت رفسنجاني أنها اتصلت هاتفيا ثلاث أو أربع مرات مع والدها يوم وفاته، وكان في صحة جيدة للغاية، وخلافاً لما أعلن عن وفاة الرئيس السابق إثر جلطة قلبية حادة، أشارت المرأة إلى أن النتيجة النهائية التي صدرت الصيف الماضي (دون الكشف عن الجهة التي أصدرتها) أظهرت أن سبب الوفاة هو "التسمم الإشعاعي"، ويؤكد ذلك العينات التي عثر عليها في منشفته وأدواته الشخصية.

رفسنجاني، وصفت الوضع الاقتصادي والسياسات الداخلية والخارجية وظروف المعيشة في إيران بأنها "ليست جيدة"، وأن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وعودة العقوبات وراء تردي الأوضاع الاقتصادية.