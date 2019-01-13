أنشطة تخصيب جديدة.. إيران "على شفا" نسف الاتفاق النووي

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران بدأت "أنشطة أولية لتصميم" عملية حديثة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لمفاعلها النووي الذي يبلغ عمره 50 عاماً في طهران، ما يشير إلى مواجهة الاتفاق النووي مخاطر جديدة.

وأضاف علي أكبر صالحي: "قد بدأت الإجراءات الأولية لتصميم الوقود النووي المخصب بنسبة 20 بالمئة وأصبحنا على أعتاب ذلك، وهو منتج مختلف عن الوقود السابق المخصب بنسبة 20 بالمئة، وأي مفاعل يتم إنشاؤه يمكننا توفير الوقود له كمفاعل طهران".

تصريحات علي أكبر صالحي التي نقلها التلفزيون الإيراني الأحد تزيد الضغط على المجتمع الدولي لأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة تعني تخلي إيران عن شروط الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأعلن الرئيس دونالد ترمب انسحاب أميركا من الاتفاق في مايو، واستئناف العقوبات على طهران. وقال مفتشو الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن إيران لا تزال ملتزمة بالشروط التي تحد من نسبة التخصيب إلى 3.5 بالمئة.

وقال صالحي "نحن على شفا" الاستعداد، ولم يستطرد. يشار إلى أن الولايات المتحدة تبرعت بالمفاعل لإيران عام 1967.