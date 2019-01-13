إيران: استضافة بولندا لقمة حول الشرق الأوسط "عمل عدائي"

قالت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء إن وزارة الخارجية استدعت دبلوماسياً بولندياً كبيراً، الأحد، للاحتجاج على مشاركة بولندا للولايات المتحدة في استضافة قمة عالمية تركز على الشرق الأوسط خاصة إيران.



وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال الجمعة إن القمة التي ستعقد في وارسو يومي 13 و14 فبراير شباط ستركز على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، مضيفاً "وهذا يشمل عنصراً مهماً وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار".



وأفادت الوكالة الإيرانية بأن مسؤولاً بالوزارة أبلغ القائم بالأعمال البولندي في طهران بأن إيران تعتبر قرار استضافة الاجتماع "عملاً عدائياً لإيران" وحذر من أن طهران قد ترد بالمثل.



وأضافت الوكالة أن القائم بالأعمال البولندي "قدم إيضاحات حول المؤتمر وأكد أنه لا يناصب إيران العداء".



وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بولندا يوم الجمعة لموافقتها على استضافة الاجتماع، وكتب على تويتر يقول "لا يمكن للحكومة البولندية غسل العار: في حين أنقذت إيران البولنديين في الحرب العالمية الثانية تستضيف (بولندا) الآن عرضا هزليا يائسا مناوئا لإيران".



وأشار ظريف في تغريدته إلى استضافة إيران لأكثر من 100 ألف لاجئ بولندي خلال الحرب العالمية الثانية.