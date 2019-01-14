روحاني يتحدى ويعلن عزم إيران إطلاق قمرين صناعيين

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده ستطلق في غضون الأيام القادمة قمرين صناعيين إلى #الفضاء بواسطة صاروخين حاملين للأقمار الصناعية على الرغم من تحذيرات واشنطن التي تتهم طهران بالعمل على تطوير صواريخ نووية تحت غطاء برنامج فضاء.

وقال #روحاني خلال خطاب له في مدينة #كنبدكاووس بمحافظة كلستان شمال البلاد، الاثنين، عزم طهران #إطلاق_قمرين_صناعيين إلى الفضاء في غضون الأسابيع المقبلة.

وأوضح روحاني أن القمر الصناعي "بيام" سيستقر على مدار 600 كلم من سطح الأرض، مضيفا أنه سيكون أول قمر صناعي بعيد المدى تطلقه إيران، وسيعبر فوق إيران ست مرات يوميا.

وقال الرئيس الإيراني إن قمر "بيام" إلى جانب قمر "برسيمرغ" الصناعيين هما من صناعة "جامعة أمير كبير"، وسيتم إطلاقهما في الأيام القليلة المقبلة.

هذا بينما تصاعدت اللهجة الأميركية أخيرا حيال إعلان إيران نيتها إرسال أقمار صناعية من خلال صواريخ عابرة للقارات حيث يُخشى من قيام طهران بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد حذر إيران من خطط إطلاق صواريخ خلال الأشهر المقبلة، تطلق عليها اسم مركبات إطلاق فضائية.

وقال بومبيو إن طهران تستخدم تكنولوجيا "مماثلة تماماً" لتلك المستخدمة في #الصواريخ_الباليستية العابرة للقارات، مشددا على أن واشنطن "لن تقف موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر".

يأتي هذا بينما توحدت مواقف أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا حيال خطر بالبرنامج الصاروخي الإيراني، حيث اعتبرتها جزءا من أعمال إيران المخربة في المنطقة.

وتهدد واشنطن بتشديد العزلة الاقتصادية والسياسية على #طهران إذا لم تتوقف عن انتهاك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 والذي يمنع إيران من اختبار #صاروخ_باليستي قادر على حمل رؤوس حربية نووية.