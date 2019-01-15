نتنياهو محذراً إيران: اخرجوا من سوريا.. وإلا

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إيران من إبقاء قوات في سوريا، وطالبها بإخراج هذه القوات منها بسرعة وإلا فإن إسرائيل ستواصل استهدافها.

وقال في حفل أقيم في تل أبيب لتنصيب رئيس الأركان الجديد الجنرال أفيف كوخافي "سمعت بالأمس المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول: إيران ليس لها وجود عسكري في سوريا، نحن نقدم لهم النصح فقط".

وأضاف "دعوني أقدم لهم نصيحة إذن.. اخرجوا من هناك بسرعة لأننا سنواصل سياستنا القوية بشن هجمات عليهم، بلا خوف وبلا هوادة".

موضوع يهمك صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن الطيران الإسرائيلي شنّ الجمعة غارة استهدفت "مستودعات أسلحة"... نتنياهو يقرّ بضرب "مستودعات إيرانية" في دمشق العرب و العالم

وفي تأكيد علني نادر يصدر عن مسؤول إسرائيلي قال نتنياهو، الأحد، إن الطيران الإسرائيلي شنّ الجمعة غارة استهدفت ما وصفها بأنها "مستودعات إيرانية تحتوي على أسلحة" في مطار دمشق الدولي. وأضاف أن إسرائيل ضربت أهدافاً إيرانية ولحزب الله في سوريا مئات المرات.

وتوعدت إسرائيل بمنع إيران من التمركز عسكرياً في سوريا حيث تقدم الدعم لرئيس النظام السوري بشار الأسد إلى جانب روسيا وحزب الله.

وأضاف نتنياهو، الثلاثاء، أن التحدي الأمني المركزي لإسرائيل هو "إيران وملحقاتها الإرهابية"، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي نجح في "الحيلولة دون ترسيخ إيران أقدامها عسكرياً في سوريا".

وتنفي إيران إرسال قوات نظامية إلى سوريا، مؤكدة أنها إنما تزودها بمستشارين عسكريين ومقاتلين متطوعين من بلدان عدة.