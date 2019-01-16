إيران ستبقي قواتها في سوريا رغم تهديدات إسرائيل

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن #إيران ستبقي على وجودها العسكري في #سوريا في تحدٍّ للتهديدات الإسرائيلية باستهدافها ما لم تخرج من هناك.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن الميجر جنرال محمد علي جعفري قوله "ستبقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستشاريها العسكريين، وقواتها الثورية وأسلحتها في سوريا".

وبحسب وكالة تسنيم، حذر جعفري،، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بقوله "لا تعبث بذيل الأسد". ووصف تصريحات نتنياهو التي حذر فيها إيران من استمرار التواجد العسكري في سوريا بأنها "مضحكة ومثيرة للسخرية".